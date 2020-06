Insider de NBC Sports afirma que "los Warriors deberían traspasar a Klay Thompson por Giannis Antetokounmpo"

Por más que todavía tenga un año más de contrato con Milwaukee Bucks, todas las miradas del mercado de pases en la National Basketball Association (NBA) están puestas en el futuro del ala-pivot griego Giannis Antetokuonmpo y su futuro en la Liga, el cual aparece vinculado a escuadras campeonas de la Liga.

Quizás el equipo que más interés ha puesto en la figura del Greek Freak es Golden State Warriors, el cual estaría buscando las fórmulas necesarias para poder contratarlo, que juegue con Stephen Curry y sea dirigido por Steve Kerr, incluso dejando entrever la salida de algunas de sus históricas figuras.

De hecho, el insider Tom Haberstroh, de la cadena NBC Sports, aseguró que si la franquicia de San Francisco quiere dar el golpe a la cátedra y fichar al europeo deberá desprenderse del escolta Klay Thompson, tricampeón con el equipo, para poder tener el dinero suficiente y así ficharlo.