Por ahora, Dallas Cowboys no firmaría a Thomas: Jerry Jones no lo descarta

Cuando Earl Thomas fue cortado por los Baltimore Ravens debido a la pelea con su compañero Chuck Clark, los Dallas Cowboys aparecieron como el primer pretendiente para firmar al safety. Sin embargo, parece que el sueño no se le cumplirá al experimentado jugador.

Según informó Ian Rapoport, insider de la NFL, los Cowboys hicieron algunas averiguaciones para una posible firma con Thomas, pero esto quedó solo en eso y no se espera que el equipo de Dallas se haga a los servicios del exAll-Pro. El sueño seguiría sin cumplirse…

No obstante, no le cierren las puertas de los Cowboys a Thomas porque Jerry Jones, el dueño del equipo, cuestinó la información brindada por Rapoport en una entrevista que le concedió a 105.3 The Fan Tuesday. El sueño de Earl sigue más vivo que nunca…

“Estas decisiones, como la que está hablando Earl, nunca se sirven como una pelota de béisbol. Siempre vienen con un poco de pelo, de muchas maneras diferentes ... No me he reunido personalmente con Earl, no creo que ninguno de nosotros lo haya hecho, pero ese sería probablemente el siguiente paso, si estamos en un punto en el que podemos sentarnos y activar esta cosa”, sostuvo Jones.

Como quien dice no fue un sí ni tampoco un no. Earl Thomas despierta la curiosidad de los Cowboys, ¿se animarán a firmarlo? “Así que sabemos dónde está en cuanto a habilidades y dónde él está en esta parte de su carrera. Todos esos se tienen en cuenta. Hay muchas cosas que poner en la tolva y luego tomaré una decisión”, concluyó Jerry Jones.

