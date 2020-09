John Salley explicó por qué Jordan no se vengó de los asesinos de su padre

El 23 de julio de 1993 Michael Jordan vivió uno de los días más tristes de su vida al enterarse que su padre, James Jordan, había sido asesinado por Daniel Green y Larry Demery. La noticia acabó con ‘Su Majestad’ al punto que se sentía tan vació que se retiró por primera vez de la NBA.

Jordan poseía todo el dinero y recursos para tomar represalias en contra de los asesinos de su padre, incluso se instaló la versión de una supuesta conversación entre Michael y Jayson Williams en la que ‘Air’ decía que asesinaría a Green y Demery si "tuviera la oportunidad".

Esta información no se pudo comprobar y la grandeza de Jordan demostró que no cometería un delito por el simple hecho de vengarse. ¿Por qué no lo hizo? El cuatro veces campeón de la NBA, John Salley, explicó qué llevó a Jordan a tomar la decisión de no matar a los asesinos de su padre usando un ejemplo para explicar que hubiera pasado con Michael.

“Entonces, mi hijo Lloyd fue asesinado. Rob le dispara con una .22 en el corazón, le toma como dos horas morir. Luego lo arrojaron al contenedor de basura. Lo encuentran en el contenedor de basura, descubro que es Rob, y mi chico Sam dice "vamos, pasemos". Así que llamo al entrenador Crimmons y le digo al entrenador Crimmons que tengo que ir a Nueva York, encontrar al tipo que mató a mi hijo. Entrenador Crimmons "como" no puedes ir ". Yo digo," tengo que irme ", y él dice que está bien, te daré un boleto de ida porque si vas, no puedes regresar. Así que no voy”, dijo Salley.

John Salley agregó: “¡Rob es arrestado y condenado a ocho años de cárcel. Llego a la situación en la que sé que puedo volver y sé dónde va a estar Rob y ahora puedo matar a Rob y, literalmente, elegí no hacerlo porque habría continuado con un asesinato sin sentido. Entonces, si Michael lo quiere muerto, envía el pájaro, hace que este tipo sea asesinado en la cárcel. Ahora Michael está en el anzuelo”. Simple, claro y sencillo…

Lee También