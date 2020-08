Juliana Oxenford para Vizcarra: "Los próximos cinco o seis meses serán peor"

El coronavirus llegó a Perú en marzo de este año y desde ahí las noticias cada vez han sido peores. Los casos han ido aumentando y así también las muertes.

Hoy ya hay más de 500 mil casos y las muertes superan las 25 mil víctimas. Por ello, no hay que bajar la guardia y seguir cuidándonos a pesar de que se vea un relajamiento en las medidas de control.

Martín Vizcarra habló este jueves nuevamente en una nueva conferencia de prensa. Habló principalmente de la vacuna y las compras de ellas.

El problema de esto es que la vacuna recién podría ser aplicable en un tiempo. Mientras tanto sigue habiendo complicaciones. A esto se refirió Juliana Oxenford tras escuchar al Presidente.

#Ahora Martín Vizcarra: "Tenemos que ver el mediano plazo, que significa contar con una vacuna. Y tenemos un equipo encargado de ver estrictamente esta situación" — Sigrid Bazán (@sigridbazan) August 20, 2020

"Conclusión: los próximos cinco o seis meses serán peor de lo que ya estamos. Recomendación: cuidémonos al máximo porque enfermarte ahora significa morir en casa. Los centros de salud colapsaron hace rato, no hay camas, no hay ventiladores, no hay nada", disparó la periodista.

Así, la nueva conferencia parece no haber dado demasiada esperanza a la comunicadora. Ojalá, igual, los casos y las muertes empiecen a bajar ¡A seguir cuidándose!

