Los dos jugadores que se negaron a salir en la serie documental de Michael Jordan

¿Quién no quisiera estar en la serie documental de Michael Jordan? Hasta el mismo LeBron James quedó impresionado con ‘The Last Dance’, pero, aunque no lo creas, hubo dos exjugadores de la NBA que se negaron hacer entrevistados en ‘El Último Baile’.



Para dos exbasquetbolistas del Utah Jazz no fue fácil asumir que perdieron dos Finales consecutivas (1997 y 1998) contra los Chicago Bulls de Jordan, Pippen y Rodman; entre otros. Por ese motivo, dos de sus máximas estrellas se negaron a salir en ‘The Last Dance’.

Karl Malone y Bryon Russell. Foto: Getty.

Según informó el periodista deportivo Andrew Perloff, el director de ‘El Último Baile’, Jason Hehir, confesó que tanto Bryon Russell como Karl Malone no accedieron hacer entrevistado para la serie de Jordan. Sin dar mayores detalles, cobra fuerza la teoría que las derrotas en las Finales fueron la razón de su no aparición.

Recordemos que en el episodio nueve, Su Majestad reveló que se tomó personal que el premio de MVP de la temporada de 1997 se lo dieran a Malone y por ese motivo, el mismo Jordan confesó que la serie contra los Jazz empezó a tomar una importancia diferente.

Por su parte, Russell fue el protagonista del tiro ganador de MJ en el Juego 6 de las Finales. La imagen le dio la vuelta al mundo de la NBA: Jordan se sacó la marca del exescolta de los Jazz con un empujón y metió el tiro ganador.

