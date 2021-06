Kevin Durant reveló el culpable de la derrota en el Juego 7 Nets vs. Bucks

¡Un Juego 7 sensacional! Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks dejaron sin aliento a los aficionados de la NBA con un séptimo partido espectacular de principio a fin que necesitó de un tiempo extra para definir el primer equipo clasificado a las Finales de la Conferencia Este. ¡Kevin Durant, uno de los principales protagonistas!

Todos los focos de las cámaras estaban sobre Durant porque Kyrie Irving no jugó el Juego 7 vs. Bucks por lesión y James Harden estaba en una pierna debido a molestias musculares. Durant no decepcionó, jugó 53 minutos y anotó 48 puntos que no alcanzaron para evitar la eliminación de Brooklyn Nets.

A Kevin Durant se le empezó acabar la gasolina en el tanque y en el tiempo extra no pudo anotar puntos en seis intentos de tiros de campo y pasó a ser el segundo jugador con peor registro en un periodo extra de las últimas 25 postemporadas. El 0-6 de KD solo lo supera el 0-7 de Russell Westbrook en en el Juego 3 de los Playoffs 2014 contra Memphis Grizzlies.

Con la eliminación de los Nets consumada, la palabra más esperada en la conferencia de prensa era la de Kevin Durant, quien sorprendió al encontrar el culpable de la eliminación en el tiro que le pudo dar la clasificación a las Finales de la Conferencia Este.

Kevin Durant señaló a su gran pie como el culpable de la eliminación en NBA Playoffs

“Pero mi gran pie de culo pisó la línea. Acabo de ver lo cerca que estaba de terminar su temporada con ese tiro”, afirmó Kevin Durant. La estrella de Brooklyn Nets se refería al último tiro que por centímetros no fue un triple y le hubiese podido dar la clasificación a finales de Conferencia. El disparó de KD terminó por ser un doble que envío el Juego 7 vs. Milwaukee Bucks a tiempo extra.

Kevin Durant se culpó por la derrota en el Juego 7 (@malika_andrews)

