¿No quiere ganar títulos? La particular confesión de Kevin Durant

Pasaron 72 horas desde su regreso a la actividad en la National Basketball Association (NBA), y de cara al juego estelar de este sábado ante Los Angeles Lakers, el alero Kevin Durant sorprendió a todos asegurando que, tras 14 años de carrera, prefiere mejorar en su juego a ganar un título con Brooklyn Nets.

Así lo aseguró en entrevista con Rachel Nicholls, de la cadena ESPN, donde al ser consultado por si siente presión de que su actual equipo, con figuras como él, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin y LaMarcus Aldridge, consiga el anillo de campeón, dejó en claro que aquello no es su objetivo principal.

"No esperaba ser un ser humano feliz después un título. Sólo esperaba como, ya sabes, el final de una película... una vez que trabajaste tan duro y todo el mundo te dice: 'Eh, esto es para lo que necesitas trabajar, es esta bola de oro y estos anillos", aseguró Durant.

Durant prefiere una mejor versión de sí a ganar la NBA



En esa línea, agregó que "una vez que gané un campeonato (con Golden State Warriors), me di cuenta de que, como, mi punto de vista sobre este juego es realmente sobre el desarrollo. Como, ¿qué tan bueno puedo ser? No se trata de, ya sabes, vamos a conseguir este campeonato. Aprecio esas cosas y quiero ganar para experimentar esas cosas, pero no es el final de todo, es por eso que juego".

Kevin Durant (Getty)

Consultado por el compartir equipo con Harden e Irving, Durant indicó que "creo que nuestras experiencias con el Team USA definitivamente ayudaron. Cuando estás en ese entorno, no diría que tienes que encogerte, pero realmente tienes que revisar tu ego y averiguar cuándo necesitas usarlo".

Recordemos que en la vuelta de KD a la NBA, tras 53 días, acertó todos sus tiros de campo en la victoria de los Nets ante New Orleans Pelicans por 139-111, recuperándose del desgarro muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda que sufrió el 13 de febrero.

