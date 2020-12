Se reveló otra razón por la que Kevin Durant se fue de Oklahoma City Thunder: Devin Booker

El amor de Kevin Durant con Oklahoma City Thunder parecía que iba a ser eterno, pero el que es uno de los mejores anotadores de la historia prefirió el camino del campeonato. KD decidió fichar por Golden State Warriors, ya que entendía que en la franquicia de Oklahoma no iba a poder conseguir el anillo NBA en corto plazo.

Uno de los grandes motivos, sin dudas, fue la partida de James Harden. La Barba quería ser el jugador más decisivo de un equipo, por lo que terminó siendo intercambiado hacia Houston Rockets. Otro, según lo revelado, tiene que ver con no haber seleccionado a Devin Booker, quien el Draft del 2015 era uno de los mejores prospectos.

Los jugadores de la NBA suelen inclinarse en grandes agentes libres, pero en esta ocasión Durant se fijó en Booker, quien fue drafteado por Phoenix Suns a los 18 años y quien se convirtió, a la postre, en uno de los mejores jugadores actuales de la NBA. Lo llamativo, es que el actual jugador de Brooklyn Nets se comunicó con el escolta antes del Draft.

Kevin Durant quería a Devin Booker en Oklahoma City Thunder

De acuerdo a los informes, Kevin Durant quería que el Thunder reclutara a Booker sí sí. Oklahoma City Thunder tenía el puesto número 14 de aquel Draft del 2014, pero Phoenix Suns tenía el número 13. Lo que sucedió es historia conocida y el Thunder prefirió no hacerle caso a su máxima estrella y apostar por Cameron Payne en lugar de buscar el traspaso.

Lo llamativo, es que Devin Booker no había impresionado especialmente en su único año en Kentucky. Si bien fue el mejor sexto hombre, justamente no era titular. Su promedio fue un decente 10 puntos por partido, por lo que si Oklahoma lo quería en serio, los Suns no iban a tener demasiados problemas en dejarlo ir. Con el diario de hoy, Kevin Durant tenía razón y, junto a Booker, podrían haber hecho cosas interesantes en el Thunder.

Lee También