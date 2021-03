Salió campeón con LeBron y elogió al mexicano Jaime Jaquez Jr.: el tuit que enloqueció a México

¡Sin los latinos no es lo mismo! La jornada del fin de semana en el March Madness, el torneo más importante de baloncesto universitario (NCAA), tuvo entre los jugadores más destacados al basquetbolista de ascendencia mexicana Jaime Jaquez Jr.

Con tan solo 20 años ya se dio el lujo de vestir el jersey de la Selección de México, los 12 Guerreros, en los Juegos Panamericanos de 2019 y se ilusiona con poder asistir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Por ahora, Jaquez Jr. se dedica a brillar en la NCAA.

La Universidad de California (UCLA) a pesar de ser la siembra 11 dio la sorpresa y derrotó a Alabama en el March Madness 2021 por 88 a 78 puntos con una actuación que tuvo a Jaime Jaquez Jr. como la figura del equipo: 12.4 puntos, 2.3 asistencias y 6.4 rebotes.

El alero mexicano impresionó de tal forma que su actuación y el triple que sentenció la victoria de UCLA llegaron a los ojos de una estrella de la NBA: Kevin Love, quien fue compañero de LeBron James en la obtención del campeonato en 2016 con Cleveland Cavaliers. El ala – pívot escribió en Twitter: “Jaime Jaquez Jr. Ese es mi tweet”.

Jaime Jaquez Jr. quiere jugar los Juegos Olímpicos con México

“Es definitivamente algo que me interesaría hacer. Me encantaría jugar en los clasificatorios. Me encanta hacer esto, mostrar lo que hago y ser una inspiración para que más mexicanos jueguen básquetbol”, le contó Jaime Jaquez Jr. a Marca Claro.

Kevin Love sobre el nivel del mexicano Jaime Jaquez Jr. (Foto: @kevinlove)

