La primera estrella de los Nets que no jugará el Juego 7 contra Milwaukee Bucks

El ‘Big-3’ vuelve a estar incompleto y para definir la clasificación a las Finales de Conferencia Este, los Brooklyn Nets no podrán contar con una de sus estrellas en vísperas de vencer a Milwaukee Bucks en el Juego 7 de semifinales NBA Playoffs. El partido decisivo se jugará este sábado 19 de junio a las 20:30 ET.

Desde el primer juego las estrellas de los Nets sufrieron el mayor karma de la NBA 2020-21: las lesiones. Tan solo pasaron 43 segundos cuando James Harden tuvo que retirarse por molestias en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha y pudo regresar hasta el Juego 5 contra Milwaukee.

El siguiente en caer fue Kyrie Irving en el Juego 4 con una dolorosa lesión que suscitó la reacción hasta del mismo LeBron James. Por fortuna, Kevin Durant no se ha visto afectado por lesiones, pero para el Juego 7 entre Nets y Bucks no podrá contar con uno de sus dos compañeros estelares.

Según informó Malika Andrews, de ESPN, el mismo Steve Nash, coach de Brooklyn Nets, confirmó que Kyrie Irving no jugará el Juego 7 contra Milwaukee Bucks porque no se ha recuperado del esguince que sufrió en el tobillo derecho. Sin embargo, la temporada para el base estelar no está terminada por dicha lesión.

Steve Nash habla de la lesión de Kyrie Irving en NBA Playoffs 2021

“Si somos capaces de avanzar, él regresará en algún momento. No sé si eso será en unos días, una semana. No es una amenaza para la temporada”, afirmó Steve Nash, coach de Brooklyn Nets, sobre el posible regreso de Kyrie Irving para las Finales de Conferencia Este.

Kyrie Irving no jugará Juego 7 (Foto: @malika_andrews)

