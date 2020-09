La honesta confesión de James Harden tras ganar juego 7 con Houston Rockets a Oklahoma City Thunder en playoffs de NBA

Con una jugada defensiva. Sí, tal como lo lee. Con una increíble jugada defensiva, el escolta James Harden le dio el triunfo clave a los Houston Rockets por 104-102 ante Oklahoma City Thunder y se quedó con la serie al mejor de siete partidos para avanzar a semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Sin embargo, y pese a esta bullada acción, tapando el lanzamiento sobre la hora de Luguentz Dort, la Barba reconoció que no tuvo una de sus mejores jornadas en cancha, y los números le avalan, ya que "apenas" anotó 17 minutos, bajó tres rebotes y realizó 9 asistencias, algo que aclaró en conferencia de prensa de una especial manera.

"Perdón por el lenguaje, pero he jugado como la mierda; no podía meter ni un tiro, perdía el balón... Estaba haciendo lo que se supone que no hay que hacer, pero he seguido intentándolo gracias a que los compañeros me han dado la confianza suficiente", afirmó Harden.