Las tres razones que ponen los jugadores para no volver a reiniciar la NBA en Orlando

En las últimas 48 horas, el insider de ESPN, Adrian Wojnarowski, dio a conocer sobre la existencia de un importante grupo de jugadores de la NBA que no estarían dispuestos a volver a reiniciar la temporada 2019-2020, pese a que existe un acuerdo entre los equipos y el Sindicato de basquetbolistas desde hace casi tres semanas.

¿Porqué existe esta situación? La explicó el vicepresidente de la Asociación de Jugadores (NBPA), el escolta de Indiana Pacers Malcolm Brogdon, en conversación con el programa The JJ Redick Podcast, quien reconoció que "he hablado con algunos tipos que están súper interesados en sentarse posiblemente".

Malcolm Brogdon, vicepresidente de NBPA (Foto: Getty)

"Al final del día, estaba hablando con Chris Paul (presidente del Sindicato) el otro día y me dijo: 'Hombre, esta es una decisión individual que cada hombre tiene que tomar por sí mismo'. Creo que eso es exactamente lo que es. Creo que depende de tu perspectiva", señaló el directivo gremial.

A la hora de entregar los motivos por los cuales los jugadores prefirirían no asistir al reinicio de la NBA, Brogdon respondió que "algunos hombres van a decir: 'Por razones de salud y COVID, y los efectos a largo plazo que no entendemos sobre COVID, quiero quedarme afuera'; otros muchachos dirán: 'La comunidad negra y mi gente están pasando por demasiado para que básicamente me distraiga con el baloncesto. No voy a priorizar esto sobre la comunidad negra, me voy a sentar'".

"Y luego hay otro grupo de muchachos, que van a decir: 'No, esta es la mayor cantidad de dinero que voy a ganar en mi vida. No tiene sentido devolver este dinero. Puedo hacer mucho bien en mi comunidad si tengo este dinero', entonces creo que es una cuestión de perspectiva. Creo que los muchachos se están reuniendo para hablar realmente y profundizar en la idea de no jugar", agregó el escolta.

