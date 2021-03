Belichick y los refuerzos de los Patriots volvieron “loco” a LeBron James

La misión de ganar un Super Bowl sin Tom Brady empezó a toda máquina para los New England Patriots con ocho firmas notables en la agencia libre de la NFL 2021 y tal fue el impacto de los elegidos por Bill Belichick que hasta el mismo LeBron James reaccionó a los refuerzos de los Pats.

Los Patriots se metieron la mano al bolsillo y gastaron $81 millones de dólares, incluyendo bonos y garantías, en las incorporaciones para la temporada 2021 de la NFL. Nombres como el de Jonnu Smith, Matt Judon y Hunter Henry, son algunos de los nombres estelares que dirigirá Belichick.

LeBron es un fiel seguidor de la NFL y antes de los juegos con Los Angeles Lakers suele simular jugadas de fútbol americano con sus compañeros de la NBA. Además, James es simpatizante de los Cleveland Browns y por ese motivo no le cayó nada bien los refuerzos de New England Patriots.

La reacción de LeBron James por los refuerzos de Bill Belichick

“Entrenador Belichick como si todos ustedes me hubieran hecho ¡¡F'd up!!”, fue la reacción de LeBron James en Twitter a las ocho incorporaciones estelares que Bill Belichick eligió para los New England Patriots. ¿Y quién no se vuelve loco con la agencia libre de los Pats?

Los refuerzos más importantes de los New England Patriots

Bill Belichick está decidido que Cam Newton tenga las mejores armas en los New England Patriots y por ese motivo decidió firmar los receptores Nelson Agholor, Kendrick Bourne y las ala cerradas Hunter Henry Jonnu Smith.

El tuit de LeBron James sobre Bill Belichick y los Patriots

