¿Qué quiso hacer? LeBron James explica la última acción del Juego 5 de Finales en NBA

No existe un lugar en el planeta donde no se hable de lo ocurrido en la última jugada del partido 5 de las Finales de NBA, cuando Los Angeles Lakers tenían la chance para llevarse el partido y el título ante Miami Heat, y su máxima estrella LeBron James decidió no tomar el lanzamiento y entregarle el balón a Danny Green, quien falló su intento derivando en la derrota definitiva.

De inmediato surgieron las comparaciones con el Más Grande de todos los tiempos, Michael Jordan, que en acciones similares con Chicago Bulls le entregó el esférico a John Paxson y Steve Kerr, donde ambos terminando convirtiendo, lo que no sucedió en el 2020.

Por lo mismo, en conferencia de prensa se le preguntó a James porqué tomó esa decisión, tomando en cuenta que podía haber provocado una falta para ir a la línea de tiros libres, o dejarle el balón a Kentavious Caldwell-Pope, que estaba más libre y con mejor ángulo de tiro. Su respuesta no convenció a todos, pero dejó clara su intención.

La defensa de LeBron



"Si simplemente observas la jugada verás como arrastro dos jugador y encuentro a uno de nuestros tiradores para ejecutar un triple que nos diese el campeonato. Confié en él. Desearía que él volviese a tener esa oportunidad. Desearía dar un mejor pase. Vives con eso", afirmó el Rey.

En esa línea, el ala-pivot de los laguneros agregó sobre la última jugada del duelo ante Miami Heat que "desde que era niño siempre he jugado igual y he tenido éxito. No permitiré que una jugada determinada cambie mi perspectiva del juego o el cómo juego".

A pesar de las críticas, lo concreto es que LeBron y los Lakers tendrán este domingo 11 de octubre una nueva oportunidad para conseguir el 17° título en la historia para la franquicia, y para que el Rey tape bocas consagrándose en la historia de la NBA.

