LeBron James arremete contra la NFL y pide por Colin Kaepernick

LeBron James tiene el firme propósito de dejar un legado que más allá de las canchas y de la NBA. Como un líder deportivo no quiso quedarse solo con estadísticas y títulos, sino que apoyó a la comunidad afroamericana de principio a fin en medio de sus protestas.

En una nota de perfil publicada por Bloomberg, la estrella de Los Angeles Lakers habló sobre su objetivo de querer mejorar la vida de personas apoyando el activismo y el voto de los afroamericanos. Colin Kaepernick y Muhammad Ali, algunos ejemplos que citó.

Colin Kaepernick protestando durante el himno de EE.UU. (Getty Images)

“No hemos oído una disculpa oficial a un hombre que sacrificó todo por mejorar el mundo”, señaló James sobre la situación que vivió el exmariscal de campo de los San Francisco 49ers cuando le cerraron las puertas de la NFL por protestar durante el himno de Estados Unidos.

Sobre su reciente protesta por la muerte de George Floyd, LeBron sostuvo que “solo el ver el video, cuánta gente se sintió ofendida no solo en Minneápolis, pero en todo el mundo, sobre todo en la comunidad afroamericana, porque esto ha pasado una y otra vez”.

Por último, no quiso dejar de mencionar la admiración y respeto que tenía por Muhammad Ali: “Todos estaban fascinados con él porque era un gran boxeador. Creo que eso era lo último en su mente. Cada día intentaba mejorar el mundo. Creo que 80% o 90% de la gente no estaba de acuerdo con lo que hacía entonces, pero él no paraba”, concluyó LeBron James.

