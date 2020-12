LeBron James dijo que Marc Gasol le ‘robo’ el premio DPOY en 2013

Tranquilo, no te alarmes. Todo fue parte de un chiste que hizo LeBron James sobre la llegada de Marc Gasol a Los Angeles Lakers. En el equipo californiano se respira un ambiente de paz, tranquilidad y unión porque están decididos a crear una nueva dinastía en la NBA.

En un adelanto de lo que será la aparición de LeBron en el podcast Road Trippin de Spectrum Sportnet, James habló con Allie Clifton y Richard Jefferson (exNBA) sobre el arribo de Gasol a los Lakers y recordó una cuenta pendiente que tiene con Marc porque en otras palabras le ‘robó’ un premio.

“Feliz de tener a Marc (Gasol), otro campeón ... al que siempre he amado. Marc tiene mi trofeo de Jugador Defensivo del Año en su casa, pero eso no está aquí ni allá. Te amo Marc, no puedo esperar a hablar de esto”, afirmó LeBron James.

El premio DPOY que Gasol le ‘robo’ a LeBron en la NBA

Una broma sana y sin malicia, pero el chiste de LeBron James debe tener una historia detrás. Marc Gasol ganó el premio al Jugador Defensivo del Año en la temporada 2013 de la NBA luego de obtener 30 votos de primer lugar y ‘El Rey’ fue segundo con 18 selecciones.

“Apesta. Es una mierda. Apesta… ¿Terminar segundo? ¿Quién quiere terminar segundo? ... Quiero decir, yo cuido a todos en la cancha. No sé si hay un jugador en la historia de la NBA que haya marcado del uno al cinco (posiciones). Se acabó ahora, pero está bien”, dijo LeBron en 2013 tras conocer que había perdido el DPOY con Gasol.

