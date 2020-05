Llegó la respuesta: La reacción de Gary Payton a la carcajada de Michael Jordan

Uno de los mejores momentos del documental de The Last Dance se dio en la reacción de Michael Jordan sobre unos dichos de Gary Payton. De hecho, aquellas risas de MJ terminaron convirtiéndolo en un meme que seguramente trascenderá los tiempos ligando directamente a Payton a él.

Ahora bien, para entender aquella reacción de Mike hay que entender qué sucedió. Payton había dicho que, si defendía al 23 de Chicago Bulls a partir del primer juego de las Finales de 1996, Seattle SuperSonics podría haberse llevado aquel anillo. Claro, esto causó la carcajada desmedida de Jordan, por lo que el base salió a responder.

“¡Oh, sabes que tenía calor! ¡Estaba pensando en llamarlo en ese momento! Pero eso es lo que espero de Mike, porque habría dicho lo mismo. No voy a admitir nada, no voy a admitirle a alguien que me desanimó. Siempre te lo diré en cualquier momento de mi carrera, nadie me dio problemas excepto una persona y ese es John Stockton para mí. Entonces sabes que así es como funciona el juego", enalteció El Guante en The Opinionated Podcast.

Payton aclaró que no está enojado con Jordan porque “Mike siempre fue dominante, pero creo que yo y (el armador de los Pistons) Joe Dumars fuimos una espina en su costado, realmente lo creo. Y me alegra que lo haya dicho porque no esperaría nada más de él. No espero nada más de Michael Jordan. Michael Jordan es Michael Jordan, por eso hablamos de él”, continuó.

Por último, lo catalogó como el mejor de la historia: "Él es el tipo del que todos estamos hablando como el mejor jugador de baloncesto que haya jugado y eso está bien y no espero nada menos de él", finalizó.

