Los mejores 8 agentes libres que Lakers debería firmar para LeBron James

El plan llamado Los Angeles Lakers 2021-22 tiene muy poco margen de error porque las alarmas se encendieron con las lesiones que pueden llegar de manera imprevista para LeBron James y Anthony Davis. Es necesario reestructurar el equipo y en el horizonte aparecen ocho jugadores agentes libres que podrían ser muy buenas alternativas.

A los Lakers les faltó profundidad de calidad y cayeron en la primera ronda de NBA Playoffs. No pueden apostar a jóvenes talentos sin experiencia comprobada, LeBron tiene 36 años, y lo mejor sería ir por uno de estos agentes libres que garantice la buena toma de decisiones y tiros efectivos en instancias decisivas.

Con la ausencia de Anthony Davis en 36 juegos, la mitad de la temporada regular, quedó demostrado que LeBron James, no jugó al 100 por ciento debido a una lesión, no puede solo. Así que Lakers, no lo piensen más y vayan por uno de estos ocho agentes libres o varios de ellos para empezar la reconstrucción y volver a ser candidatos al título NBA.

1. Mike Conley: base de Utah Jazz

Con un rol trascendental para que Utah Jazz terminara en la primera posición de la Conferencia Oeste, Mike Conley, de 33 años, promedió en la temporada regular 16.2 puntos, 3.5 rebotes y 6 asistencias.

2. DeMar DeRozan: alero de San Antonio Spurs

Un promedio de 21.6 puntos por juego entra a la agencia libre con DeMar DeRozan, quien ha sido uno los nombres que más suena para reforzar a Los Angeles Lakers. El alero, también puede juegar como ala-pívot, tiene 31 años y fue cuatro veces All-Star de la NBA.

3. Victor Oladipo: escolta de Miami Heat

Una estelar de la NBA que no termina de explotar surge como agente libre interesante para los Lakers. Victor Oladipo no ha querido renovar con Miami Heat en búsqueda de un contrato lucrativo a largo plazo. En la temporada 2020-21 promedió por juego 19.8 puntos.

4. Kyle Lowry: base de Toronto Raptors

Antes del cierre de fichajes en la NBA 2020-21, Kyle Lowry estuvo muy cerca de llegar a Los Angeles Lakers y con la experiencia de ganar un título NBA contra Golden State Warriors de Stephen Curry, el base sería un viejo anhelo para el equipo de LeBron James y compañía.

5. Evan Fournier: escolta de Boston Celtics

El escolta de 28 años no terminó de explotar con su llegada al final de temporada a Boston Celtics por lo que ingresaría a la agencia libre. Evan Fournier promedió por juego en la campaña regular 2020-21 17.1 puntos y sería una buena alternativa en los Lakers como profundidad.

6. Goran Dragic: base de Miami Heat

A pesar que bajó la cantidad de minutos jugados, Goran Dragic es un base experimentado con 35 años que llegaría como agente libre a los Lakers tras promediar por juego 13.4 y 4.4 asistencias.

7. Derrick Rose: base de New York Knicks

La confianza llegó a Derrick Rose con su llegada a los New York Knicks y viniendo desde la banca terminó con buenas actuaciones que lo hacen un agente libre de 32 años atractivo para Los Angeles Lakers. El base ganó un premio MVP en 2011.

8. Carmelo Anthony: ala-pívot de Portland Trail Blazers

Pasan los años, se acaban las temporadas y Carmelo Anthony demuestra que aún le queda gasolina en el tanque para marcar diferencia viniendo desde la banca. Considerado uno de los mejores amigos de LeBron James en la NBA, el ala-pívot será agente libre para la temporada 2021-22.

