Anthony Davis, con un pie afuera: lesionados para Juego 5 Lakers vs. Suns de Playoffs

Como si tuviera una bola cristal Colin Cowherd, de Fox Sports, explicó a la perfección cuál sería la narrativa que terminaría por definir la serie de primera ronda de NBA Playoffs entre Los Angeles Lakers y Phoenix Suns: ¿Cuál estrella se lesiona primero?

El primer soldado en caer fue Chris Paul, quien sufrió una contusión en el hombro, pero por fortuna para los Suns está disponible de cara al Juego 5. En los Lakers no corrieron con la misma suerte y dos estelares se lesionaron: Kentavious Caldwell-Pope y Anthony Davis.

Los Lakers ya perdieron a Caldwell-Pope para el Juego 4 vs. Suns y Davis tendría un pie afuera del quinto duelo de Playoffs. La decisión sobre si jugarán se tomará minutos antes de las 22:00 ET: hora de inicio para el partido 5 Lakers vs. Phoenix por primera ronda de Postemporada.

Lista de lesionados en Los Angeles Lakers para Juego 5 vs. Suns de Playoffs

Lesión de Anthony Davis (Foto: Getty Images)

El reporte de lesionados en Los Angeles Lakers para el Juego 5 frente a Phoenix Suns presenta como principales novedades a Kentavious Caldwell-Pope como “cuestionable” por una contusión de rodilla y a Anthony Davis en el mismo estado (“cuestionable”) debido a una distensión en la ingle izquierda. KCP tiene más posibilidades de jugar que ‘La Ceja’.

Reporte de lesiones en Phoenix Suns para Juego 5 vs. Lakers de Playoffs

Dennis Schröder y Chris Paul (Foto: Getty Images)

A pesar que Chris Paul aparece como “probable” para el Juego 5 contra Los Angeles Lakers en los Playoffs 2020-21 por una contusión en el hombro, pero el base estrella de la NBA jugará frente a LeBron James y compañía. La única ausencia es Abdel Nader debido a una artroscopia en la rodilla derecha.

Lee También