Gracias a los lanzadores: MLB 2021 hace historia en el último lustro

La jornada del martes 18 de mayo se ha vuelto a hacer historia en la Major League Baseball (MLB), luego que el lanzador Spencer Turnbull, de Detroit Tigers, consiguiera lanzar un juego sin permitir ni hits ni carreras, en la victoria por 5-0 en casa de Seattle Mariners.

Durante el encuentro, sólo dos corredores llegaron a la base contra el pitcher, como son Jarred Kelenic, en la cuarta entrada, y José Marmolejos en el noveno inning; en una jornada donde tuvo nueve ponches y 27 outs en 117 lanzamientos; para ser el primero en conseguirlo para la franquicia de Michigan desde Justin Verlander en 2011.

"Toda la noche pensé, no voy a tener miedo de hacer ningún lanzamiento. No voy a dudar ni a dudar ni a tener miedo de nada. Solo voy a atacar, permanecer en eso con mentalidad, donde si le pegaban a uno, le pegaban a uno, pero yo solo quería mantenerme agresivo. No quería vencerme a mí mismo. Quería que me pegaran", aseguró Turnbull tras el juego.

La temporada 2021 de MLB será histórica



Gracias a esta acción, las Grandes Ligas fueron testigos del quinto lanzador en esta zafra que no entregó hits ni carreras en un partido, convirtiéndose este certamen en el que hay más no-hitters en los últimos cinco años, donde sólo un registro similar hay en el 2015, donde se llegó a siete.

Lo conseguido por Turnbull se suma a lo que ya realizaron en estos primeros meses de temporada en MLB jugadores como Joe Musgrove (San Diego Padres), Carlos Rodón (Chicago White Sox), John Means (Baltimore Orioles), y Wade Miley (Cincinnati Reds).

Wade Miley, el último en conseguir un no-hitter (Getty)

Y las estadísticas son más que positivas en este sentido, ya que los cinco juegos sin hits hasta el 18 de mayo igualan el récord de 1917 para esa fecha; además, han habido 10 juegos esta zafra en los que un lanzador tuvo un juego sin hits en al menos la séptima entrada.

