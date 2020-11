El pitcher más difícil que enfrentó Albert Pujols en las Grandes Ligas

Albert Pujols es sinónimo de poder y profesionalismo en las Grandes Ligas. Con 40 años y 20 temporadas, el pelotero dominicano ha enfrentado a pitchers de alta calidad que lo pusieron en aprietos por el repertorio y dominio que tenían sobre la lomita.

La periodista Laura Bonnelly, del programa ‘Más Que Pelota’, entrevistó a Pujols y en medio de una charla imperdible, Alberto reveló los lanzadores más difíciles que enfrentó en la MLB y aunque no dio un orden predeterminado, si eres o fuiste lanzador y la ‘Máquina’ te mencionó de primero por algo será.

“Yo me enfrenté a Pedro Martínez ya en la bajadita, yo no me enfrenté a Pedro en su Prime Time. Estaba en su bajadita, pero como quiera, Pedro es Pedro. Encontraba como ganar juegos y como competir. Yo creo que King Félix también. Félix Hernández. Dios lo ha bendecido con ese talento y con ese brazo que ha tenido”, afirmó Pujols.

Pujols entra en el último año de contrato con Los Angeles Angels y la temporada 2021 la asumirá con 41 años, la que podría ser la última campaña en Las Mayores. En la mente de Albert aún no pasa el retiro y ya se prepara con un brutal entrenamiento que deslumbró las redes sociales.

Los pitchers más difíciles que Pujols enfrentó en la MLB

“Para no faltar al respeto, me he enfrentado a muchos lanzadores buenos como Ray Halladay, Cliff Lee, Randy Johnson, Greg Maddux, John Smoltz, Tom Glavine, Brad Penny, Roy Oswalt, Ben Sheets”, concluyó Albert Pujols.

