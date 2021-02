El pitcher que no quiere volver a los Yankees por ser ‘traicionado’

Todo empezó como un cuento hadas en el que fue mejorando temporada tras temporada hasta conseguir una ERA (porcentaje de carreras limpias) de 1.40. Cuando parecía que se convertía un pitcher relevista fijo e importante para los New York Yankees, Dellin Betances recibió un trato inesperado de la dirigencia.

El hoy pitcher de los New York Mets se encuentran entre los nombres que podrían cambiar de equipo para la temporada 2021 de la MLB y frente la posibilidad de un posible regreso a los Yankees la respuesta de Betances fue clara y contundente: ¡No!

Según informaron Alfre Álvarez y Octavio Sequera en el programa ‘La semana de los Bombarderos’, Dellin Betances siente molestia con los Yankees porque tiene la sensación que lo traicionaron en vísperas a la temporada 2017 cuando en cabeza de Brian Cashman, el equipo de New York fue al arbitraje salarial para acordar el salarió del lanzador dominicano.

“Nada ha cambiado, no hemos hablado. No tenemos ninguna intención de hablar. No está cerca. Alguien más tomará la decisión”, afirmó Cashman en su momento cuando decidieron ir al arbitraje salarial para definir lo que ganaría Betances en los Yankees.

La ‘traición’ de los New York Yankees con Dellin Betances

Desde la temporada 2008 de la MLB los New York Yankees no iban a un arbitraje salarial y en el caso de Dellin Betances se dio porque el relevista dominicano pedía $5 millones de dólares y lo que le ofrecieron fueron $3 millones. Desde ese entonces, el pitcher sintió que fue traicionado por los ‘Bombarderos del Bronx’.

Lee También