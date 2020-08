Joe Kelly critica con rudeza a jugadores de Houston Astros tras reducción de castigo

Luego de convertirse en el primer jugador de la Major League Baseball (MLB) en encarar dentro de la cancha a los jugadores de Houston Astros, tras conocerse públicamente el escándalo de los robos de señales en la temporada 2017, el lanzador de Los Angeles Dodgers, Joe Kelly, sigue en picada contra sus pares de esa franquicia.

Ahora lo hizo en conversación con el podcast de Buster Olney, de la cadena ESPN, donde no dudó en utilizar fuertes calificativos contra la institución de Texas, asegurando que "hicieron trampa. Todos saben que son tramposos. Se acabó. Eso ha estado ahí, está hecho. Pero ahora lo hacen arruinando la vida de otras personas, así que lo jodieron dos veces".

El incidente entre Dodgers y Astros (Getty)

"La forma en que se atropelló (el sistema de robo de señales) allí no fue del cuerpo técnico. ... No son el jefe a cargo de esa cosa. Son los jugadores. Así que ahora los jugadores obtienen la inmunidad, y todo lo que hacen es lanzarse como una pequeña perra, y no tienen que ser multados, no tienen que perder juegos", complementó el pitcher.

Carlos Correa and Joe Kelly exchanged words after Kelly struck out Correa. Benches cleared following the exchange. pic.twitter.com/sVHaibpN2y — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 29, 2020

Tras este incidente, Kelly apeló a la sanción de ocho partidos de suspensión que le dio las Grandes Ligas, y la noche de este miércoles se confirmó la reducción de la misma a sólo cinco encuentros, algo que el propio jugador calificó de "excesivo" y explicó en detalle lo ocurrido esa noche del 29 de julio.

"Me distancié socialmente. Me alejé. No me acerqué, y la gente del otro lado [los Astros] no lo hizo. Salieron de su banquillo, caminó hacia nosotros. Carlos Correa, maldita sea, escupió a nuestro equipo. No sé si fue [a] mí. Él escupió de su boca... Este tipo camina hacia nuestro dugout y luego escupe, mientras sigo todas las reglas, y obtengo ocho juegos", sostuvo Kelly.

Lee También