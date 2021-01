¿Sammy Sosa ataca a MLB?: “Quiero ser inmortal en el cielo, no en la tierra”

Argumentos le sobran, votos le faltan. Sammy Sosa está en el noveno año de selección para ingresar al Salón de la Fama de la MLB, pero con un escaso 13.9% de los votos todo parece indicar que pasará un año más sin poder llevar sus números y estadísticas a Cooperstown.

En un dialogo exclusivo para el programa radial Z Deportes, Sosa no le escapó a la pregunta y tras haberse retirado hace 13 años de la MLB, el expelotero de las Grandes Ligas dejó en claro que no le quita el sueño el hecho de no ingresar al Salón de la Fama por estar vinculado al uso de esteroides.

“Hay personas que han entrado, yo les deseo lo mejor. Quiero ser inmortal en el cielo, no en la tierra. Con mi paz estoy feliz, si pasa bien, sino feliz. Mis números no se borran de la pizarra”, afirmó Sammy Sosa sobre el no ingreso al Salón de la Fama.

Aunque no se le ha comprobado, ni tampoco lo ha admitido, uno de los principales argumentos para que Sammy Sosa no logré el 75% de votos para ingresar al Salón de la Fama es la vinculación al uso de esteroides porque al expelotero dominicano le sobran números y estadísticas.



Los números de Sammy Sosa en la MLB

En las 18 temporadas que jugó Sammy Sosa en la MLB registró 545 cuadrangulares, 1.414 carreras impulsadas y 2.408 hits para batear un promedio de .273, slugger de .534 y OPS de .878. El tiempo y los votos decidirán si al expelotero latinoamericano le alcanzará para ingresar al Salón de la Fama.

