Los millones de dólares que pediría Yasiel Puig para volver a Las Mayores

El objetivo de Yasiel Puig es uno solo para la temporada 2021: regresar a las Grandes Ligas y al parecer, el pelotero cubano ya empezó hacer todo lo indicado para retornar a la MLB. Desde el 2019, el cubano no estaba en un juego profesional y hasta diciembre del 2020 volvió a un diamante de béisbol.

Con el debut en los Toros del Este, de la Liga Invernal Dominicana, Puig regresó a un juego de béisbol oficial y luego de ver como se frustró la llegada a los Atlanta Braves para la temporada 2020 de la MLB por dar positivo de coronavirus, Yasiel encontró un salvavidas en su camino de regreso a Las Mayores.

Puig pasó a ser el segundo latino que firma con la agente de jugadores Rachel Luba y con el interés de equipos como Boston Red Sox, Baltimore Orioles y Houston Astros, el regreso de Yasiel a las Grandes Ligas sería cuestión de arreglar el salario que aspira recibir.

¿Cuántos millones de dólares pediría Puig? Si nos basamos de las ofertas que rechazó antes del inicio de la temporada 2020 de la MLB, el jardinero cubano estaría buscando un contrato inferior a $100 millones. En su momento, Yasiel no aceptó una oferta de Miami Marlins por una cifra menor a esta.

“Pedí un poco más para jugar delante de mis cubanos, cerca de mi patria. Estuve seis años con los Dodgers y allá es otra afición. Allá mis mexicanos me adoran, me aprecian. No tengo que batear de 5-5. En Miami en vez de ayudarte las personas te critican si no lo haces bien”, dijo Yasiel Puig cuando rechazo la oferta de los Miami Marlins.