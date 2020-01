A pesar de que toda la atención de los medios y Major League Baseball se ha centrado en los Houston Astros y Álex Cora, existe información que vincula directamente a Carlos Beltrán con el escándalo de robo de señales.

Es por eso que, después de que tanto Astros como Boston Red Sox despidieran a todos los implicados en este incidente tan lamentable, Mark Teixeira considera que los New York Mets no tienen más remedio sino dejar ir a Beltrán:

Mark Teixeira says the Mets have no choice but to fire manager Carlos Beltran. pic.twitter.com/OBd6xKkQ3a — Get Up (@GetUpESPN) January 15, 2020

"No creo que los Mets tengan otra opción, deben despedir a Carlos Beltrán. Él y Alex Cora fueron los principales culpables," declaró el ex Yankee en el programa Get Up! de ESPN.

Asimismo, Teixeira siguió aseverando que su ex compañero no podía liderar el nuevo proyecto de los Mets por hacer trampa en la serie más importante del mundo del béisbol, agregando que la prensa no le permitiría cumplir sus funciones adecuadamente:

"Beltrán es una gran mente del béisbol pero también es un tipo que hizo trampa de la peor manera posible durante una Serie Mundial. No puedes dejar que un tipo así sea líder de tu equipo. Los periódicos de Nueva York se comerán a Carlos Beltrán todos los días hasta que lo despidan," concluyó.

"Rob Manfred identificò (en el reporte) a Carlos Beltrán como el jugador que discutió con Astros como mejorar la de codificación de las señales de otros equipos y era el que le pasaba las señas a los bateadores de Astros"



Adios carrera como Manager y la entrada al HOF? — Antonio Jesús Torres ⚾️⚾️☸️⚾️⚾️ (@ajtorresd) January 16, 2020

Recordemos que el ex de los Yankees llegó a Queens al final de esta temporada para comandar el nuevo proyecto de los Mets, pero de seguir así, podría dejar el banquillo incluso antes de debutar con el equipo.

Lee También