¿Traición? Scottie Pippen llama egoísta a Michael Jordan y racista a Phil Jackson

El nombre de Scottie Pippen ha vuelto a escena en el mundo de la NBA. ¡Y de qué forma! En medio de una estrategia publicitaria para promocionar el libro ‘Unguarded’, o quizás algo de todo esto piense, la leyenda viviente de los Chicago Bulls tuvo otra polémica entrevista en la que le disparó a Michael Jordan y Phil Jackson.

Pippen fue el invitado de lujo en ‘The Dan Patrick Show’ y una de las declaraciones más picantes fue cuando dio a conocer su opinión frente a la decisión de Jordan del 6 de octubre de 1993 cuando decidió retirarse para empezar a jugar béisbol. Los Bulls venían de tres campeonatos NBA de manera consecutiva.

Luego Scottie Pippen le disparó al documental de Jordan, ‘The Last Dance’ y, como si fuera poco, Phil Jackson también fue centro de sus críticas por el duro señalamiento que hizo en contra del excoach de Bulls y Los Angeles Lakers al no darle el último tiro y elegir a Toni Kukoc en la serie de Playoffs contra New York Knicks en 1994.

“Sí, fue una gran decisión, pero fue una decisión egoísta, pero fue algo así como quién era Michael Jordan. Ese era un tipo que creía que podía hacer cualquier cosa por su cuenta (…) Todas esas cámaras funcionaban para Michael Jordan, no para los Bulls de Chicago. ¿Sabes con quién estaba hablando Michael? ¿Verdad? Eso estaba planeado. Eso fue hablar con la cámara. Eso no estaba hablando de qué vamos a tener que hacer, cuál será la obra. Eso fue hablar con la cámara”, fueron las críticas de Pippen al primer retiro de Jordan y al documental ‘The Last Dance’.

Scottie Pippen señala de racista a Phil Jackson en la NBA

Dan Patrick le preguntó a Scottie Pippen si las motivaciones para no elegirlo en el último tiro de los Playoffs de 1994 contra los Knicks fueron por una discriminación racial y la leyenda de la NBA no dudó ni un solo instante en responderle:

- Dan Patrick: “Al decir un movimiento racial, estás llamando a Phil racista”

- Scottie Pippen: “No tengo ningún problema con eso”

- Dan Patrick: “¿Crees que Phil era o es?”

- Scottie Pippen: “Oh, sí”.

Lee También