Michael Jordan fue protagonista de la muerte de un amigo por una ola: "Casi tuve que romperle la mano porque me iba a arrastrar con él"

The Last Lance emitió su último capítulo hace prácticamente un mes. Allí, la serie mostró a un Michael Jordan en modo superhéroe derrotando a cualquier rival o incluso enemigo que se le puso por delante. En cambio, las personas también descubrieron sus defectos, para demostrar que nadie es perfecto.

Nadie iba a decir que Jordan, para muchos el mejor de la historia de los deportes, a punto de ser un semidiós, le tenía miedo al agua. De hecho, mucho más que eso, ya que él mismo lo cataloga como fobia. Aunque, sin embargo, Michael fue protagonista a los 7 años de una tragedia que lo marcó para toda la vida.

“Fui a nadar con un buen amigo. Estábamos jugando con las olas cuando vino una enorme que lo arrastró. Él me agarró. Fue una presa muy fuerte, la llaman la presa de la muerte, la forma en la que agarra alguien que ve que va a morir. Casi tuve que romperle la mano porque me iba a arrastrar con él", relató Mike en diálogo con la revista Playboy en 1992.

Desafortunadamente, el pequeño amigo de Jordan perdió la vida aquella tarde: “Murió. Ahora ni me acerco al agua. No nado, no me llevo bien con el agua”, confesó Su Majestad, hace casi tres décadas, en el año que lo tendría consiguiendo su segundo anillo NBA.

Incluso en aquel momento, Mike sentenció que no le importaba que se sepa su miedo: "No me importa un carajo. Todo el mundo tiene alguna fobia. La mía es que no me gusta nada el agua”, culminó.

