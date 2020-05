Milagros Leiva se dirigió a Vizcarra diciéndole cómo es "estar del lado del pueblo"

Cuando habla Vizcarra en conferencia de prensa todos opinan. Twitter se vuelve una máquina de tendencias por las palabras del Primer Mandatario.

Este miércoles no fue excepción. Una de sus frases que más eco hizo fue la que comparaba la guerra contra Chile con este momento crítico en la historia del país.

El Presidente también dijo lo siguiente: "Si alguien por ahí quiere tirar la toalla, adelante, que lo haga. Pero nosotros no. Nosotros estamos del lado del pueblo. Que sigan criticando desde el balcón".

A esta última declaración se refirió Milagros Leiva, periodista tristemente célebre en esta cuarentena por querer apelar a un contacto cuando la detuvo la policia.

El máximo defecto de Vizcarra en esta pandemia no ha sido encerrarnos creyendo que con eso solucionaba todo. Ha sido no pedir ayuda a los que saben y tienen experiencia para diseñar estrategias. Nadie puede solo ni siquiera Supermán. Hasta un sacerdote se lo ha demostrado �� — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) May 5, 2020

"Hechos y no palabras presidente Vizcarra: estar del lado del pueblo es darles oxígeno y no esperar a que el escándalo estalle, es acompañar a peruanos a regresar a casa y no esperar a verlos “varados”. Nadie está en contra de usted, el tema es gestionar, nada más!!!", escribió en Twitter.

Obviamente, los usuarios recordaron aquellas imágenes que la hicieron tendencia en los primeros día de la cuarentena. Hay que decirlo, ¡nada más lejos del pueblo!

Habló el pueblo en persona: Milagros Leiva. — Un Pepruano (@Hacerfutbol) May 5, 2020

Más respeto, con mi ahijada, buen hombre, ¡o tendremos palabras fuertes, usted y yo! — General del Aire - El Bloqueado - #GeneralDeTodos (@GeneralDelAire1) May 5, 2020

