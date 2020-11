Landry Shamet, nuevo jugador de Brooklyn Nets, subió un video haciéndole un guiño a New York Yankees

En la noche del Draft de la NBA suelen suceder cosas inesperadas. No solamente por lo que sucede con las diferentes elecciones, donde hay grandes ganadores y grandes perdedores como Boston Celtics, sino también por los traspasos que se llevan a cabo en cuestión de minutos para conseguir mejores posiciones.

Eso mismo es lo que intentó Detroit Pistons. La franquicia llegó al Draft con la posición número 7 y 16, obtenida por la tarde, y además se adentraron en un intercambio para poder conseguir la número 19. Es decir, los Pistons terminaron eligiendo a tres jugadores de primera ronda: Killian Hayes, Isaiah Stewart y Saddiq Bey.

Justamente, Bey llegó en un traspaso de tres bandas, que también involucró a Los Angeles Clippers y Brooklyn Nets. Detroit envió a Luke Kennard a los Clippers, mientras que Landry Shamet llegó a Brooklyn Nets. Evidentemente, este último se encuentra muy contento por su nuevo equipo.

Landry Shamet, nuevo jugador de Brooklyn Nets

El escolta de 23 años será compañero de Kevin Durant y Kyrie Irving en los Nets, por lo que no pudo ocultar su alegría. En su cuenta de Twitter, posteó un video sirviéndose una copa de vino, además del detalle portando un sombrero de New York Yankees. No podía empezar de la mejor manera.

Landry Shamet se destaca por su efectividad en los lanzamientos de tres puntos, aunque su última temporada no fue la mejor. De promediar un increíble 45% en tiros de tres puntos en el 2018, pasó a 37,5% en la última campaña. De igual manera, buen elemento que incorporará Brooklyn Nets.

