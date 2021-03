Draymond Green elogió a LaMelo y reveló que su madre es la mayor fan de Ball

Todo el mundo sabía que LaMelo Ball tenía talento antes de ser drafteado, pero lo cierto es que el menor de los hermanos está demostrando más que eso. El guardia de Charlotte Hornets se ha convertido en una verdadera revelación en su primera temporada de la NBA, al punto que es uno de los firmes candidatos a ganar el premio al Novato del Año.

No es la primera experiencia de Ball entre profesionales, pues en su paso por la NBL de Australia ya dio muestras de su categoría. Así y todo, había quienes tenían ciertas dudas sobre cómo sería su incursión en la NBA, mientras que otros todo lo contrario, como es el caso de la madre de Draymond Green.

En una entrevista con First Takers, el jugador de Golden State Warriors reveló que su madre, Mary Babers-Green, es una verdadera fan de LaMelo desde su llegada a la NBA y hasta contó algunas de las cosas que le escribía en los primeros partidos de Ball. Green, en cambio, no se mostraba impresionado al principio.

La madre de Draymond Green es la primera fan de LaMelo Ball

“Mi mamá me llamaba a principios de año y decía, 'LaMelo es bueno'. Y yo digo, ‘Ah, ma’. Estaba publicando estadísticas, pero mucha gente publica estadísticas. No estoy seguro de creer en las estadísticas '. Realmente no lo había visto jugar”, contó Green, quien rápidamente entendió de qué se trataba.

Una vez que lo comenzó a mirar con detención, Draymond descubrió el talento de LaMelo: “Y mientras lo he visto jugar… Dios mío. Le envié un mensaje de texto a mi mamá no hace mucho. Le dije: 'Mamá. Usted tenía razón. LaMelo es un problema. Amo su juego. Es super rápido. No tenía ni idea de que era así de rápido", concluyó.

