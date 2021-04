Bomba de Kevin Durant: puso a Joe Harris a la altura de Stephen Curry y Klay Thompson

Golden State Warriors tiene en su plantilla al que es el mejor tirador de la historia de la NBA, de acuerdo a los expertos, como lo es Stephen Curry. También, tiene a otro de raza que ingresa indiscutidamente entre los mejores como Klay Thompson y, a su vez, supo tener en el pasado a Kevin Durant, a quien ya le sobran los adjetivos.

Cuando los tres jugadores estuvieron en plenas condiciones físicas, la NBA les quedó chica. Curry, Thompson y Durant se tornaron imparables, en lo que hasta a veces parecían duelos personales de cada uno de los jugadores entre ellos para ver quién metía más puntos. Los dos anillos conseguidos en tres años hablan por sí solos.

Todo tiene un final y Durant decidió ir a Brooklyn Nets. KD tiene compañeros de la talla de Kyrie Irving y James Harden, pero el exjugador de los Warriors decidió, en esta ocasión, elogiar a otro cuando le consultaron respecto a los grandes tiradores que tiene el equipo. Claro, hizo referencia a Joe Harris.

Kevin Durant puso a Joe Harris a la altura de Stephen Curry y Klay Thompson

Lo llamativo de la respuesta de Durant, es que puso a su actual compañero al nivel de los anteriores. "Stephen Curry y Klay Thompson son los mejores tiradores con los que he jugado. Joe Harris definitivamente está a la altura, llegando allí", explicó el jugador de la franquicia de New York.

No hay discusión que Harris está en un nivel brutal, que lo tiene con el porcentaje más alto de su carrera. El jugador de 29 años está disparando un enorme 48.4% en tiros de tres puntos, con 6.6 intentos por juego. No obstante, es seguro que la declaración no caerá bien en el mundo de Golden State Warriors.

