Kevin Durant le ganó a LeBron James: fue el que logró convencer a Blake Griffin

Blake Griffin atravesó una situación anormal, ya que por primera vez en su carrera se convirtió en agente libre en medio de la temporada. A pesar de tener poco tiempo, pudo elegir a gusto el equipo a donde ir para obtener el anillo NBA, aunque en estos momentos es clave todas las palabras que ayuden en la elección.

Griffin recibió mensajes de todas partes y de todas las franquicias, pero evidentemente hubo alguien que lo convenció más que nadie. Kevin Durant, quien se propuso formar un super equipo en Brooklyn Nets, fue el principal reclutador del exjugador de Detroit Pistons, como ya lo había hecho con James Harden.

Brian Lewis, periodista de New York Post, publicó en su cuenta lo dicho por el nuevo elemento de los Nets: “Blake Griffin dice que Kevin Durant fue el mayor reclutador”. No hay que tener demasiadas dudas: así como KD lo intentó convencer, también hubo otros que fueron por el mismo camino, como LeBron James. De hecho, el propio Griffin reveló por qué no fue a los Lakers.

Kevin Durant duramente criticado por asociarse con estrellas

Allá por el 2010, Durant fue sumamente duro con el resto de la liga, al criticar a aquellos jugadores que se asociaban para obtener un campeonato. Es decir, no le gustaban los super equipos, algo de lo que ya fue parte en Golden State Warriors y en el presente con Brooklyn Nets.

Shannon Sharp, analista de Fox Sports, lo criticó recientemente: "Pensé que este era el momento de KD para llevar a un equipo a un campeonato". Ante esto, Durant respondió: "Independientemente de lo que haya hecho, le pido disculpas a Shannon". Sin dudas, seguirá siendo visto de reojo por algunos detractores.

