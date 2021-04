Los Warrios responden a los rumores de Stephen Curry yendo a jugar con LeBron James a los Lakers

LeBron James demostró con los años que, cuando te llama, es imposible resistirse. Le sucedió a Anthony Davis y acaba de pasarle a Andre Drummond, quien tenía todo listo con Boston Celtics, pero un mensaje del Rey lo cambió todo. No obstante, todo eso quedaría reducido si logra su propósito principal: reclutar a Stephen Curry.

“El fin de semana del All Star Game se convirtió en el lugar central de los jugadores para reclutar a otros. Vimos lo que hizo él (LeBron) tuiteando sobre lo emocionante que fue compartir equipo por primera vez o lo que hizo eligiéndolo para que juegue en su equipo”, advirtió Brian Winhorst de la cadena ESPN. Claro, hizo alusión a una cosa: LeBron quiere a Steph en Los Angeles Lakers.

Los rumores son cada vez más fuertes debido a que Curry será agente libre al terminar la temporada 2021-22, sumado a que todavía no hizo extensión de su vínculo con la franquicia de San Francisco. No obstante, Bob Myers no quiere saber nada al respecto: "Nunca vamos a dejar de escucharlo".

En los Warriors se refirieron al reclutamiento de LeBron con Curry

“Ya no importa si un chico firma una extensión, ya sea uno de los nuestros o cualquier chico. El tamborileo nunca se detiene. Creo que rumores como ese o cualquier rumor sobre un gran jugador, siempre estarán ahí mientras el jugador sea genial. Todo lo que podemos hacer es hacer que nuestro lugar de trabajo sea un lugar donde la gente se presente y sienta que puede competir”, comenzó respondiendo el gerente general de Golden State.

Myers no cree que Curry se termine yendo a los Lakers con LeBron: “Creo que Steph sintió que le hemos dado una muy buena oportunidad en su tiempo y carrera para competir individualmente y en equipo. Y eso es lo que vamos a seguir intentando hacer. Lo que yo diría: Creo que Steph está feliz. Creo que está en un buen lugar. Creo que las cosas le irán bien", sentenció.

