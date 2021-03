Los Angeles Lakers pone fecha para el debut de Andre Drummond

Este miércoles 31 de marzo, Los Angeles Lakers comenzará su semana de actividad en la National Basketball Association (NBA) recibiendo en el Staples Center a Milwaukee Bucks, partido para el cual podrá contar con su más reciente y última incorporación, el pivot Andre Drummond.

Así lo confirmó el propio jugador en conferencia de prensa, tras su primera práctica con los laguneros, donde además aseguró que "lo que sentí en cancha fue increíble; mis compañeros me mostraron lo que significa ser parte del básquetbol de los Lakers, y hasta ahora ha sido una gran experiencia".

Lo concreto es que, obligado por las importantes ausencias por lesiones, tanto de LeBron James como de Anthony Davis, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, pondrá en cancha a Drummond, acompañando en el poste a Markieff Morris, y dejando en el banco de suplentes al español Marc Gasol.

Cabe recordar que el último partido que jugó el pivot previo a pasar a la franquicia oro y púrpura fue el 12 de febrero de 2021, cuando registró ocho puntos, cinco rebotes y dos asistencias para la derrota de Cleveland Cavaliers por 110-129 ante Portland Trail Blazers.

"El nivel de emoción para mí por jugar en los Lakers, está en su punto más alto; me siendo físicamente increíble, no estaba sin aliento, me he asegurado de estar en forma trabajando muy duro desde que no jugué más", sostuvo Drummond.