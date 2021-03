Hay video: así fue el primer partido de James Harden en Brooklyn Nets ante Houston Rockets

Houston Rockets recibió a Brooklyn Nets en la noche de miércoles de la NBA, siendo un encuentro que tenía como mayor atractivo lo sentimental. James Harden regresó por primera vez al Toyota Center desde que fue traspasado hacia la franquicia de New York y no hubo ningún amante de la liga que no se haya encontrado a la expectativa de aquello.

Los Rockets, quienes lejos estaban de querer traspasar a La Barba, se mostraron a la altura de las circunstancias y compartieron un emotivo tributo en forma de video. No es para menos, Harden se transformó en el jugador más importante del equipo de los últimos 20 años de historia, por lo que es lo menos que se merecía.

A pesar de las emociones del caso, que no son pocas para los fanáticos de Houston, lo cierto es que después del homenaje hubo un partido que era importante para ambas franquicias. Los Nets buscaban una victoria para seguir a la expectativa del primer puesto de la Conferencia Este, mientras que los locales se están jugando las últimas fichas para ingresar a los playoffs.

James Harden regresó a Houston con un triple-doble

Brooklyn Nets comenzó el partido siendo absolutamente dominador. De hecho, se fue al descanso largo una ventaja sólida de 13 puntos, gracias al 67-54. Cuando parecía que el mismo estaba definido, Houston Rockets se sostuvo hasta última instancia a fuerza de John Wall, quien volvió a tener una gran jornada y se despachó con 36 puntos.

A pesar de que los Rockets habían achicado la diferencia en el último cuarto, apareció el talento de Brooklyn Nets para llevarse la victoria 132-114. James Harden, por su parte, sumó un nuevo triple-doble gracias a sus 29 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes. Kyrie Irving lo acompañó de buena manera y aportó 24 unidades.

