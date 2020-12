¡Gracias, NBA! Sacramento Kings se lo ganó en el último segundo a Denver Nuggets

Sacramento Kings y Denver Nuggets entregaron un enorme partido en lo que fue el debut de cada equipo en la temporada 2020-21 de la NBA. Tal es así que no alcanzaron 48 minutos, sino que el encuentro se debió definir en el último suspiro del tiempo suplementario. Sí, enorme encuentro entregaron.

Los Nuggets pecaron de no tener a Jamal Murray de cara a la última acción del partido por acumulación de faltas y Michael Malone le entregó el balón a Nikola Jokic. No obstante, el interno perdió la posesión y se armó la transición ofensiva de los Kings a manos de Matt Barnes, pero una enorme acción defensiva de Will Barton obligó a Buddy Hield llegar y solamente tener que definir para darle la victoria a los suyos 124-122.

BUDDY HIELD WINS IT AT THE BUZZER! :grito:#CrunchTime pic.twitter.com/qohTBVS2qM — NBA TV (@NBATV) December 24, 2020

