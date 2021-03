Los volvió a rechazar: Dennis Schröder no acepta segunda oferta de Los Angeles Lakers

Con tan un solo un par de juegos Dennis Schröder convenció a los directivos de Los Angeles Lakers que le ofrecieran una renovación de contrato millonaria, pero el base alemán no solo los rechazó una vez, sino que repitió la historia frente a una segunda propuesta.

Schröder tiene un contrato por una temporada más con los Lakers y la primera oferta que rechazó consistía en dos años más a cambio de $33.4 millones de dólares. La respuesta de Dennis fue contundente: ¡No! Y las negociaciones siguieron en marcha.

La temporada 2020-21 de la NBA está cerca de la recta final y el nivel de Schröder le da pie para pedir más dinero porque no ha decepcionado. Hasta el juego Lakers vs. Milwaukee Bucks (miércoles 31 de marzo 22:00 ET), Dennis acumula 31.7 minutos de juego por partido.

El base alemán promedia por juego 15.4 puntos, 4.9 asistencias y 3.5 rebotes. Además, la presencia de Schröder le dio una variante más al ataque de los Lakers para llevar el balón, darle descanso a LeBron James en ese aspecto y ser un tirador efectivo ya sea de media distancia o penetrando en la pintura.

La segunda oferta de los Lakers que rechazó Dennis Schröder

Según informó Brian Windhorst, de ESPN, Dennis Schröder rechazó la segunda oferta de Los Angeles Lakers que consistía en un contrato por cuatro años a cambio de $85 millones de dólares. ¿Se cansarán de negociar o insistirán? El tiempo lo dirá…

Dennis Schroder rechazó oferta de los Lakers (Foto: @officialnbabuzz)

