Hay grandes sorpresas: los 10 primeros picks del Draft para los expertos

Las futuras estrellas de la NBA están a pocos días del momento más importante de sus carreras: el Draft 2020. Este año, la selección de jugadores tiene un condimento especial ya que el equipo más ganador de los últimos 10 años, Golden State Warriors, tendrá el pick 2 de la primera ronda.

El NBA Draft 2020, presentado por State Farm, se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de noviembre a las 20:00 ET y en medio de una nueva normalidad por la pandemia del coronavirus, los 30 mejores prospectos recibirán un ‘NBA Draft Gifting Locker’: una variedad de productos de los socios de la NBA (Spalding, New Era, Beats By Dr. Dre y Oculus).

Con el protocolo listo, los expertos ya hicieron su trabajo y dieron los pronósticos y predicciones sobre quiénes serán las primeras 10 selecciones del Draft 2020 de la NBA. Por ese motivo, te traemos la predicción de la página oficial de la NBA y de uno de los sitios webs sobre estadísticas de la liga más reconocido.

Las 10 primeras selecciones del Draft según NBA.com

1. Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards.

2. Golden State Warriors: Deni Avdija.

3. Charlotte Hornets: James Wiseman.

4. Chicago Bulls: LaMelo Ball.

5. Cleveland Cavaliers: Isaac Okoro.

6. Atlanta Hawks: Tyrese Haliburton.

7. Detroit Pistons: Killian Hayes.

8. New York Knicks: Obi Toppin.

9. Washington Wizards: Onyeka Okongwu.

10. Phoenix Suns: Patrick Williams.

Las 10 primeras selecciones del Draft según Hispanosnba.com

1. Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards.

2. Golden State Warriors: Deni Avdija.

3. Charlotte Hornets: James Wiseman.

4. Chicago Bulls: LaMelo Ball.

5. Cleveland Cavaliers: Killian Hayes.

6. Atlanta Hawks: Onyeka Okongwu.

7. Detroit Pistons: Isaac Okoro.

8. New York Knicks: Tyrese Haliburton.

9. Washington Wizards: Obi Toppin.

10. Phoenix Suns: Precious Achiuwa.

