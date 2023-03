El estadounidense LeBron James nunca dejó dudas. Etsaba hecho para hacer cosas grandes, muy grandes. Desde su debut en la NBA en el año 2003, cuando fue elegido en la primera posición del Draft por los Cleveland Cavaliers con tan solo 18 años y con un futuro que prometía ser glorioso, no dejó de sorprender a los aficionados y jugadores del mundo del básquetbol.

Poco a poco se convirtió en uno de los jugadores más relevantes de la poderosa liga. Su habilidad en la cancha, su liderazgo y su ética de trabajo lo han llevado a ser considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA.

Desde que entró a la NBA en 2003, LeBron James ha sido una figura imponente en la liga, tanto por su altura (2,03 metros) como por su habilidad para moverse por la cancha con rapidez y fuerza.

En su frondosa carrera, ha logrado cuatro campeonatos de la NBA, cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos con la Selección de Estados Unidos.

Inicios a todo ritmo:

LeBron comenzó su carrera en 2003 con los Cleveland Cavaliers y rápidamente se convirtió en un jugador dominante en la liga. En 2010, decidió dejar Cleveland para unirse al Miami Heat, donde ganó dos títulos consecutivos en 2012 y 2013. Después de cuatro años en Miami, James regresó a Cleveland en 2014 y llevó a los Cavaliers a su primer campeonato de la NBA en 2016. En 2018, James se unió a los Lakers de Los Ángeles, donde continúa jugando actualmente.

No hace falta saber la cantidad de récords que batió o que batirá LeBron James para decir que es uno de los más grandes de la historia de la NBA. Jugadores como James son únicos en el mundo y cuando el aficionado lo ve en acción, sabe que no es un jugador cualquiera. En todo momento, la sorpresa está al caer.

Ascendencia, desde siempre:

Su impacto en la liga se extiende más allá de las estadísticas. James ha sido un líder dentro y fuera de la cancha, abogando por causas sociales y trabajando para mejorar las comunidades en las que vive y juega.

“Estoy confiado porque soy el mejor jugador del mundo. Así de simple. Quiero ser recordado como alguien que siempre dio todo lo que tenía en la cancha, que fue un líder y que siempre trató de hacer lo correcto fuera de ella", dijo en una entrevista. “Quiero que mi impacto vaya más allá del baloncesto y que la gente sepa que siempre traté de hacer una diferencia”, sumó.

En palabras de sus rivales:

Su ascendencia y liderazgo son elementos que sus compañeros de equipo y rivales también reconocen. Kevin Durant, actual jugador de los Kevin Durant, dijo sobre LeBron James: "Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y ha sido un líder en la liga desde que llegó. Siempre ha sido un jugador completo, tanto en la cancha como fuera de ella".

Kobe Bryant, otra leyenda de la NBA, también elogió a LeBron James en una entrevista antes de su trágica muerte en 2020. "LeBron es un jugador increíble. Ha sido una gran influencia en la liga y ha ayudado a cambiar la forma en que se juega el baloncesto. Es un verdadero líder y ha inspirado a muchos jugadores a seguir su ejemplo".

Estadísticas de The King:

Las estadísticas también respaldan la posición de LeBron James como uno de los mejores jugadores de la historia. En su carrera, ha promediado 27,0 puntos, 7,4 rebotes y 7,4 asistencias por juego, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NBA en estar en el top 10 de puntos y asistencias.

Sus actuaciones en las Finales de la NBA han sido impresionantes. Ha liderado a su equipo en puntos, rebotes y asistencias en varias ocasiones, incluyendo en las cuatro victorias de los Miami Heat en 2012 y 2013 y en la victoria de los Cleveland Cavaliers en 2016.

MVP con tres franquicias:

Uno de esos 15 récords que lo dejan como uno de los más grandes de la historia es haber sido el único jugador que ganó el MVP de las Finales con tres franquicias distintas: Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers.

Con los Heat los ganó en la temporada 2011/12 y en la 2012/13, en la primera se llevó las finales al ganarle por 4-1 a Oklahoma City Thunder, mientras que la del año siguiente se la ganó por 4-3 a los San Antonio Spurs.

Su tercer MVP en finales llegó jugando para los Cleveland en la temporada 2015/16, en la que derrotó en las finales a los Golden State Warriors por 4-3.

Mientras que su, por ahora, último MVP en las finales lo ganó con los Lakers en la temporada 2019/20, al vencer por 4-2 a los Heat.

De esta forma, James tiene cuatro MVP en finales y con tres equipos diferentes, quedando de esta forma en el segundo puesto como el jugador que más veces ganó este premio. ¿El primero? El único y diferente Michael Jordan con seis (1990/91, 1991/92, 1992/93, 1995/96, 1996/97 y 1997/98).

“Cuando estás en la cancha no se trata de gustar, lo que importa es jugar a un nivel alto y ayudar a tu equipo ganar”, comentó James.

Solo con Jordan:

LeBron que comparte con Michael Jordan un ítem que los eleva deja a ambos como símbolos del básquetbol estadounidense: MVP de las Finales, el MVP de Fase Regular y el oro olímpico en el mismo año (lo comparte con Michael Jordan).

Sin embargo, James posee dos oros olímpicos, uno en Pekín 2008 y otro en Londres 2012.

El 12 de agosto de 2012 Estados Unidos le ganó a España la final de los Juegos Olímpicos por 107-100, con parciales de 35-27, 24-31, 24-24, 24-18. De esta manera, James igualó a Jordan como el jugador en conseguir esas tres distinciones (MVP de las Finales, el MVP de Fase Regular y el oro olímpico en el mismo año). Los MVP en la Fase Regulas y Finales los consiguió con los Cavaliers de Cleveland.

En estos Juegos de Londres, asimismo, Kevin Durant ocupó el cuarto puesto en la tabla de asistencias con 45 pases gol en los ocho partidos jugados, lo que deja un promedio de 5,6. Los tres que terminaron por delante del estadounidense fueron: el argentino Pablo Prigioni, el brasileño Marcelinho Huertas y el ruso Aleksej Šved.

Además, fue elegido para el Primer Equipo de ESPN:

Escolta: Manu Ginobili.

Manu Ginobili. Alero: Kevin Durant.

Kevin Durant. Alero: LeBron James.

LeBron James. Alero: Andrei Kirilenko.

Andrei Kirilenko. Pívot: Pau Gasol.

“Una vez que te conviertes en deportista profesional te conviertes automáticamente en un modelo a seguir. No tengo problema en serlo, me encanta. Hay niños mirándome y me inspiro en ellos para hacer cosas buenas”, explicó en su momento el gran James.

El récord deseado:

Este año LeBron James consiguió ese tan ansiado récord que venía buscando desde hace varios partidos queriendo romperlo: ser el máximo anotador en la temporada regular de la NBA.

El récord lo tenía en su poder Kareem Abdul-Jabbar con 38,387 puntos, pero el 7 de febrero de 2023 "King James" conseguiría su tercera corona al lograr hacer 38.390 puntos, repartidos de la siguiente forma: 23.119 en Cleveland, 7.919 en Miami y 7.352 en Los Angeles (puede aumentar debido a que sigue jugando).

A lo largo de su trayectoria, James cuenta con 12 partidos con más de 50 puntos:

61 puntos contra los Charlotte Bobcats (2014). 57 puntos vs. Washington Wizards (2017). 56 puntos frente Golden State Warriors (2022) 56 puntos ante los Raptors (2005). 55 puntos ante Milwaukee Bucks (2005). 52 puntos vs. New York Knicks (2009) 52 puntos contra los Bucks (2005). 51 puntos ante Utah Jazz (2006). 51 puntos contra Orlando Magic (2011). 51 puntos contra los Miami Heat (2018). 51 puntos ante Sacramento Kings (2009). 51 puntos frente a los Memphis Grizzlies (2008).

Tercera corona del Rey:

LeBron consiguió su tercera corona gracias al logro que consiguió a principios de este año, con su récord de máximo anotador de la NBA. Además, el estadounidense el dueño de los siguientes títulos: máximo anotador en la temporada regular de la NBA (38.390 puntos), máximo anotador en los playoffs NBA (7.653 puntos) y máximo anotador de la NBA (46.043 puntos).

“Cuando juego mal me humillo, pero sé que tengo todavía mucho trabajo que hacer y un montón de gente a la que impresionar”, admitió.

Otros récords que dejan James entre los más grandes de la historia:

Más partidos consecutivos de Fase Regular anotando (362).

Más puntos anotados en Playoffs (7.631).

Más lanzamientos convertidos en Playoffs (2.671).

Más robos en Playoffs (454).

Más triunfos en Playoffs (174).

Más partidos en Playoffs (266).

Mayor cantidad de rebotes defensivos en la historia de las Finales (454).

Único jugador que promedió un triple-doble en unas Finales (2017).

Mayor cantidad de veces seleccionado en el primer quinteto All-NBA (13).

Único jugador con más de 30.000 puntos, 000 asistencias y 10.000 rebotes.

Logró un triple-doble ante todos los equipos de la NBA (lo comparte con Russell Westbrook).

MVP de Fase Regular con dos franquicias distintas (lo comparte con Kareem Abdul-Jabbar).

Primer alero en la historia de la NBA en promediar más de 8,0 asistencias por partido (2009/10).

Primer jugador en la historia de la NBA en conseguir 30 puntos o más en seis partidos consecutivos.

Jugador más veterano en conseguir más de 50 puntos y 10 rebotes en un partido NBA (37 años y 65 días).

“Me sentí como el mejor de la historia”, dijo James tras conseguir el anillo de 2016, con los Cavaliers. Y aclaró: "Estaba súper convencido con ganar un anillo para Cleveland por la sequía de 52 años que sufrían. La primera oleada de emociones, cuando todo el mundo me vio llorar fue por esos 52 años y todo lo que había pasado en Cleveland en los deportes. Después paré y sentí que ese título me había convertido en el jugador más grande de todos los tiempos".

Opinar o debatir si fue el mejor de la historia llevaría a un sinfín de datos entre él y los demás jugadores históricos que supieron brillar y hacen brillar a la NBA. Se trata acaso, simplemente, de gustos. Y contra gustos, no hay nada dicho. Lo único cierto es que LeBron James se sienta en la mesa de los jugadores más grandes de la historia de la NBA. Y bien merecido lo tiene.