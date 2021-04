La traición menos esperada: Dwayne Wade le da la espalda a Miami Heat por Utah Jazz

Si bien tuvo pasos en su carrera por Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers, la imagen que se nos viene a la cabeza de la leyenda Dwayne Wade es defendiendo a Miami Heat, equipo con el que ganó tres títulos de la NBA; lo que nadie imaginó es que traicionaría a sus colores a la hora de invertir su dinero.

Hace unos instantes, por medio de un comunicado oficial, el ex jugador anunció su ingreso al grupo de propietarios del Utah Jazz, actual líder de la Conferencia Oeste, gracias a su asociación con el empresario tecnológico y fundador de Qualtrics, Ryan Smith, y su esposa Ashley, quien adquirió una participación mayoritaria a finales de 2020.

"Como un hombre de negocios e inversor, significa mucho este paso más allá de mi experiencia en el básquetbol. Estoy entusiasmado por llevar a Utah Jazz al siguiente nivel", expresó Wade tras la operación.

Dwayne Wade: uno de los nuevos dueños de Utah Jazz



En ese sentido, Flash agregó sobre su llegada al equipo que "este grupo no solo está enfocado en construir una franquicia de campeonato, sino que también está comprometido en usar su plataforma para hacer el bien y crear activamente un mundo más inclusivo y equitativo".

Dwayne Wade y Ryan Smith (Utah Jazz)

Este anuncio no cayó para nada bien en Miami Heat, donde uno de sus propietarios, Micky Arison, aseguró que "habíamos hablado de que se uniera a nuestro grupo de propietarios después de su jubilación, pero en ese momento no estaba preparado para comprometerse. Por supuesto que me decepciona que no lo reconsidere".

Luego de darse a conocer la noticia, Wade fue rumbo hasta el Vivint Smart Home Arena, para ver el encuentro de su nuevo equipo ante Indiana Pacers, recibiendo una ovación por parte de los aficionados en Salt Like City.

Lee También