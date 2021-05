El trabajo dio recompensa: Golden State Warriors le dará a Juan Toscano-Anderson el contrato que merece

Las actuaciones que ha tenido en la presente temporada de la National Basketball Association (NBA), donde incluso ha arriesgado su físico para ayudar a Golden State Warriors, recibiendo elogios por parte de figuras como Stephen Curry, le han valido finalmente lo que buscaba el alero mexicano Juan Toscano-Anderson.

El jugador que actualmente tiene contrato de dos vías con la franquicia, para jugar tanto en el cuadro principal como en el Santa Cruz Warriors, de la G-League, finalmente cambiará su estátus dentro de la institución a partir del próximo certamen 2021-22.

Así lo confirmó el insider Shams Charania, del The Athletic, quien dio a conocer que los Warriors le darán un contrato estándar para jugador NBA y será parte de la nómina principal de 15 jugadores del equipo dirigido por Steve Kerr, mientras que en paralelo, le darán el vínculo two way al ala-pivot Jordan Bell.

Toscano firmará nuevo contrato con Warriors



De esta manera, se cumple el pedido que figuras de la institución, e incluso su propio entrenador, hicieron a la directiva de la escuadra de San Francisco, tomando en cuenta además el crecimiento sostenido que ha mostrado en el torneo, donde se convirtió en el primer mexicano en alcanzar 20 puntos en un partido.

"Espero que Juan Toscano alcance un acuerdo multianual. Veremos cómo se dan las cosas. Juan es un jugador muy efectivo. Nos gustaría que se quede por mucho tiempo y veremos cómo funciona", aseguró Kerr sobre el futuro del azteca en los Warriors.

Juan Toscano Anderson en Golden State Warriors (Getty)

Las cifras del contrato de Toscano con los Warriors



Por su actual contrato de dos vías con las escuadra californiana, el alero percibe un salario anual de $499,115 dólares, y ahora con este nuevo vínculo, tendrá un sueldo calificado de $1,49 millones para la temporada 2021-22, y el torneo siguiente será agente libre restringido.

Hasta la presente jornada, Toscano-Anderson ha disputado 48 partidos de NBA, jugando un promedio de 20 minutos por juego, registrando 5.4 puntos, 4.2 rebotes, 2.6 asistencias, 0.7 robos y 0.5 bloqueos, con un porcentaje de efectividad en tiros de campo del 58.4 por ciento, y un 40.8% en triples.

