Kevin Durant calienta el duelo vs. Warriors: le da igual jugar contra Curry

¡Se acabó la espera! La temporada de la NBA 2020-21 está próxima a iniciar y en uno de los dos duelos estelares que se tendrá el martes 22 de diciembre, Brooklyn Nets enfrentará a Golden State Warriors con el picante que Kevin Durant jugará ante sus últimos compañeros.

Luego de sufrir la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha, Durant se perdió toda la temporada 2019-20 y tras una larga recuperación está de vuelta a las duelas. El primer desafío de Durant será contra nadie más y nadie menos que Stephen Curry y compañía.

En la atención a los medios de comunicación de este lunes, Durant le explicó a Mark Medina, de USA TODAY, que “cada juego es importante” para él, pero que jugar contra sus antiguos equipos, como lo hará vs. los Warriors, no lo anima más de lo normal.

“Jugar contra viejos compañeros de equipo nunca me hizo subir (…) En cada equipo del que he formado parte dejé mi marca y sellé lo que traigo a la mesa. Nunca lo vi como solo mío. No veo a los Nets como míos. Es nuestro equipo”, afirmó Kevin Durant.