“Gané los títulos más difíciles en la historia de la NBA”: LeBron James

Cuando de argumentos se trata para afirmar que LeBron James no es el G.O.A.T. de la NBA, su récord negativo en Finales de 4-6 sale a luz, pero… ¡Un momento! ‘El Rey’ dijo algo al respecto que terminó encendiendo las redes sociales con mensajes a favor y en contra.

En la segunda parte de la entrevista de LeBron en el podcast Road Trippin con los exNBA Channing Frye y Richard Jefferson, James sostuvo que tanto el título con Cleveland Cavaliers en 2016 y el del 2020 con Los Angeles Lakers han sido los más difíciles en la historia de la liga.

“Lo único que sé con certeza es que he sido parte de dos equipos que ganaron los dos campeonatos más difíciles en la historia de la liga de la NBA. Los Cavs de 2016 cayeron de 3-1 contra un equipo de 73-9, uno de los mejores equipos jamás reunidos, (contra un) dos veces MVP. Y luego por lo que pasamos en la burbuja”, afirmó LeBron.

En las Finales de 2016, Cleveland Cavaliers quedó en la historia de la NBA al ser el primer equipo que remontó una serie 1-3 para llevarse el campeonato al vencer a Golden State Warriors, mientras que el título 2020 representó una dificultad extrema para LeBron por las condiciones de las ‘burbuja’ en medio de la pandemia del coronavirus.

“Si no estuvieras en la burbuja, no lo entiendes del todo. Nunca, jamás entenderás lo difícil que fue ganar ese campeonato, motivarte. Esto está literalmente fuera de su zona de confort. No vi a mi familia durante ocho semanas y media, no vi a mis hijos hasta que salí de la burbuja, 96 días”, confesó LeBron James.