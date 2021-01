El mensaje de LeBron James para quienes dicen que está viejo y cansado

Detroit Pistons dio la sorpresa en la jornada del jueves en la NBA y derrotó a Los Angeles Lakers por 107 a 92 puntos. Sin Anthony Davis en cancha, LeBron James fue el jugador más destacado del equipo californiano en la segunda derrota consecutiva que tuvieron: perdieron el miércoles con Philadelphia 76ers.

A pesar que LeBron tuvo un comienzo intratable encestando los primeros siete tiros que intentó, la defensa de los Pistons hizo los ajustes y James solo anotó dos puntos en la segunda mitad del juego. Luego de firmar 22 unidades, siete rebotes y diez asistencias en 35 minutos de juego, ‘El Rey’ atendió a los medios de comunicación y, como siempre, dio de qué hablar.

“Todos estamos aprendiendo sobre la marcha debido a la falta de tiempo de práctica. Sabes que en esta temporada es muy difícil tener esos minutos de práctica en la cancha y saber qué funciona y qué no. Es muy extraño con eso”, afirmó LeBron sobre la temporada atípica de la NBA por el coronavirus.

Hasta ahí todo normal, pero llegó la pregunta de Rachel Nichols, de ESPN, sobre cómo se sentía la estrella de Los Angeles Lakers por los viajes de un día para otro sin descanso cuando juegan como visitantes. LeBron no dudó en responderle con un fuerte mensaje para quienes dicen que está viejo y cansado.

“No me siento cansado. Duermo, descanso. Tengo mucha energía, no me canso. Mi forma de pensar nunca llega al punto en que es un largo viaje por carretera y estoy exhausto y cansado, ni siquiera pienso en eso. Cuando tenemos nuestros juegos estoy listo para ir. Cuando no lo estamos jugando, tengo la oportunidad de descansar, recuperar mi cuerpo y refrescar mi mente. No me canso”, sostuvo LeBron James.