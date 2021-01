¿En la cara? El supuesto manotazo de LeBron James a Blake Griffin

Los Angeles Lakers salieron a la duela del Little Caesars Arena con sed de revancha luego de perder en la noche del pasado miércoles con los Philadelphia 76ers. Sin embargo, el juego contra Detroit Pistons resultó más parejo de lo esperado con un LeBron James que volvió a ser el centro de la polémica.

James venía de cometerle una falta flagrante tipo 1, no lo hacía desde el 2014, a Joel Embiid luego que lo empujara cuando la estrella de los 76ers iba en el aire. LeBron estaba en el ‘ojo del huracán’ de los haters y volvió a protagonizar una jugada controversial. En esta ocasión fue con Blake Griffin.

Transcurría el tercer cuarto del juego entre Lakers y Pistons cuando Griffin quedó en soledad para tirar un triple, LeBron se dio cuenta y corrió para impedir el tiro. Blake hizo el amague, escondió el balón y…. Sonó el silbato los árbitros: falta de James sobre una de las estrellas de Detroit.

El supuesto manotazo de LeBron James a Blake Griffin

Aunque la transmisión del juego se repitió la supuesta falta de LeBron James, no se alcanza a ver si hubo o no contacto de la mano del ‘Rey’ con la cara de Blake Griffin. Por el cobro de los árbitros, no fue más que un roce que no ameritó revisarlo, ni llegar a considerarlo falta flagrante.

