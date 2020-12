Marc Gasol le responde a LeBron James por el ‘robo’ del premio DPOY

Es un auténtico líder. LeBron James le dio la bienvenida a cada uno de los nuevos compañeros que tendrá en Los Angeles Lakers y con el objetivo de crear un buen ambiente se animó a bromear sobre Marc Gasol y el supuesto ‘robo’ del premio al Jugador Defensivo del Año en 2013.

Palabras más, palabras menos, James sostuvo que la distinción de DPOY debió ser suya y que hablaría con Gasol porque su trofeo estaba en la casa del pívot español. Todo en un contexto de risas y camarería. ¿Cómo lo tomó Marc?

En una entrevista que le concedió a ESPN, Gasol le dio todo el crédito al equipo en el que jugó en el 2013, Memphis Grizzlies, como los verdaderos ganadores del premio DPOY y hasta se animó a decir que LeBron James ganará una distinción que no ha podido obtener en la NBA.

“Creo que ese trofeo es para los Grizzlies en 2013. Creo que el equipo que mereció tener ese trofeo fueron los Grizzlies. Por alguna razón, me eligieron. El que debería haber reclamado ese trofeo fue Tony Allen, desde mi punto de vista”, afirmó Gasol.

Gasol vs. LeBron: DPOY 2013

Si se miran las estadísticas defensivas de la temporada 2013 NBA, Marc Gasol fue un justo ganador ya que superó a LeBron James en tres de las cuatro categorías más importantes a la defensiva: defensiva BPM 3.1 sobre 2.4., participación de la victoria defensiva 5.4 a 4.7 y bloqueos 1.7 sobre 0.9.

“Al mismo tiempo, desde el Primer Equipo Defensivo, creo que debería estar allí. Pero no lo hago y no me importa. Nosotros (LeBron) podemos reírnos de eso si él quiere. Si no, estoy seguro de que puede conseguirlo este año si quiere”, concluyó Marc Gasol.

Lee También