La primera pista sobre el estado de salud de Stephen Curry

Los aficionados de la NBA esperaban con ansias el duelo que se daría entre Stephen Curry y LaMelo Ball en el juego del pasado domingo entre Golden State Warriors y Charlotte Hornets, pero el base estrella no pudo iniciar el partido y se retiró por problemas de salud.

Al inicio se desconocía los motivos e incluso se llegó a especular que a Curry le estaba pasando lo de Kevin Durant: la NBA lo sacaba del juego por protocolos de rastreo y control para el coronavirus. Por fortuna, esto no fue así y la ausencia de Stephen se dio porque no se sentía bien.

Los aficionados de los Warriors estaban preocupados y se preguntaban: ¿Qué pasó con Steph? Las respuestas llegaron este lunes y el mismo Steve Kerr se encargó de confirmar que Curry participó de la práctica completa de Golden State. ¡Uff! Respiraron de alivio los Dubs.

Como si con la declaración de Kerr no bastará, el mismo Stephen Curry se encargó de dar la primera pista que su salud está al 100 por ciento con una interrupción en vivo mientras que el coach de los Warriors estaba en la conferencia de prensa previa al juego contra New York Knicks (martes 23 de febrero 19:30 ET).

“Great question, Nick!”



Steph liked @NickFriedell’s question to Steve on Draymond (sound ⬆️) �� pic.twitter.com/JWIj9gnCsz — 95.7 The Game (@957thegame) February 22, 2021

Los números de MVP de Stephen Curry

Stephen Curry ha disputado 30 juegos en la temporada 2020-21 de la NBA y tiene números de MVP con un promedio de 29.9 puntos, 6.2 asistencias y 5.4 rebotes por juego; más una efectividad del 42.3% a la hora de lanzar triples en los 11.9 intentos (récord personal) que realiza por encuentro.

Lee También