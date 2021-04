Arde el vestuario de los Warriors: Kerr no niega problemas con Kelly Oubre Jr.

“No puedo hablar del futuro, pero al final del día estoy creciendo, estoy perfeccionando mis habilidades en esta liga y puedo ofrecer mucho más que saliendo de la banca. Al final del día, esta es mi vida, así que no puedo predecir el futuro, solo Dios puede”, fueron las declaraciones de Kelly Oubre Jr. que encendieron la polémica en el vestuario de Golden State Warriors.

Andrew Bogut, excompañero de Stephen Curry y compañía, soltó la bomba en el podcast Rogue Bogues que un jugador anónimo de los Warriors le contó que las declaraciones de Oubre Jr. no cayeron nada bien en el vestuario y se lo hicieron saber de frente y sin rodeos.

“Ahora no voy a nombrar al jugador, pero he oído que los jugadores de los Warriors no se tomaron demasiado a la ligera esos comentarios. Básicamente, hicieron bastante conocido que Andre Iguodala, un Jugador Más Valioso de las Finales, estaba bien saliendo de la banca, pero tenemos a Kelly hijo de p… Oubre que no lo hará. Y eso no fue dirigido a sus espaldas. Eso fue en su cara por un jugador anónimo en ese vestuario que no estaba muy contento con esos comentarios”, reveló Bogut.

Como si fuera poco, Steve Kerr, coach de los Warriors, no desmintió este rumor sobre las molestias con Kelly Oubre Jr. ¿Qué pasará con el alero cuando regrese Klay Thompson? El tiempo lo dirá, pero mientras tanto la interna en el vestuario de Golden State está que arde.

Steve Kerr habló de los problemas en el vestuario de Golden State Warriors

“No tengo ningún comentario sobre eso. Bogues es un magnate de los medios ahora, supongo. Así que echaré un vistazo a eso más tarde, pero no, no tengo ningún comentario sobre eso”, afirmó Steve Kerr sobre el disgusto que tendrían compañeros de Stephen Curry con Kelly Oubre Jr.

Lee También