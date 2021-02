Cam Newton elogió a Bill Belichick y se acabó por el nivel en los Patriots

A Cam Newton le quedan días para volver a entrar al mercado de la NFL como agente libre y el panorama no está nada claro en búsqueda de un nuevo equipo tras el fracaso que tuvo en New England Patriots bajo la dirección técnica de Bill Belichick.

¿Cómo fue la relación entre Newton y Belichick? ¿A caso hubo un corto circuito en los Patriots que los llevó a no clasificar a los Playoffs? Nada que ver, Newton solo tuvo elogios hacia el trabajo de Bill en New England a pesar que la relación head coach – quarterback fue más corta de lo esperada.

Sin censura, como lo ha sido toda la vida, Newton habló de Belichick en el podcast I AM ATHLETE y de una manera bastante particular lo calificó como la persona más incomprendida del mundo de la NFL, pero tranquilos… Lo dijo a manera de elogio.

Here's the video of Cam Newton's comments about Bill Belichick pic.twitter.com/I08bXvzoBq

“Creo que Bill Belichick es la persona más incomprendida de todos los deportes. ... Es una mierda como una mierda. Es un tipo genial que entiende el juego. Es como un historiador del juego. Y para que te sientes y charles con él, es como '¡Maldita sea!' Está regresando y tiene una película, literalmente enseñando el juego”, dijo Newton.

“Nadie en ese equipo tiene un aura en la que no quieres estar cerca de él. Todo está diseñado para ganar, y si no estás hecho para eso, ese no es el lugar para ti. Ese tampoco es el lugar donde quieres perder. Lo aprendí de la manera difícil”, concluyó Cam Newton sobre los New England Patriots.